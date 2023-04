Amorim assume que ao Sporting "dá mais jeito" que FC Porto perca pontos

Rúben Amorim © Pedro Rocha/Global Imagens

O treinador Rúben Amorim assumiu esta terça-feira que, ao Sporting, "dá mais jeito" que o FC Porto perca pontos no clássico de sexta-feira, com o Benfica, da I Liga de futebol, mas centrou o foco na sua equipa.

"Obviamente, dá-nos mais jeito que o FC Porto perca pontos, porque está mais próximo, mas [estes] são sempre aqueles jogos que, para os treinadores que estão nos rivais, é indiferente. Alguém vai perder pontos", comentou o treinador dos 'leões', em Alcochete, na antevisão da partida com o Gil Vicente.

Amorim frisou, no entanto, que "isso é uma constatação óbvia" e lembrou que os 'leões' ainda têm de "passar o [Sporting de] Braga" na classificação e que, "acima de tudo", não podem "perder pontos".

"O nosso foco é ganhar os nossos jogos. Nem pensei no 'clássico'. Temos tantos jogos, não vamos perder tempo a ver e a pensar nesse jogo", desvalorizou o técnico.

É que o Sporting vai entrar num "momento importante que vai decidir muita coisa no campeonato", prova em que os 'leões' têm "três jogos esta semana", lembrou Amorim, para explicar que "a gestão" dos jogadores vai ser feita "dia a dia" e que "ninguém está a pensar na Liga Europa", competição na qual defronta, na próxima semana, a Juventus.

"A nossa prioridade é o campeonato, sempre foi. Sabemos que na Liga Europa queremos muito vencer, já provámos que podemos vencer qualquer equipa, mas sabemos da diferença de valores. Portanto, é fazer isto dia a dia, tendo em atenção as características dos jogadores", explicou.

O objetivo dos 'leões' é conseguir, ainda, chegar a um lugar que dê acesso à Liga dos Campeões na próxima época, competição à qual os jogadores "querem muito voltar", após terem tido, este ano, a "sensação" de a disputar, mas "não estão a olhar muito" para "a calculadora".

"A grande preocupação deles, neste momento -- e o jogador é um pouco assim, a olhar muito para si --, é em ganhar o lugar e depois em ganhar o jogo. Ganhando o nosso jogo, eles têm plena noção de que ficamos ali perto dos lugares de Liga dos Campeões", afirmou o treinador 'verde e branco'.

Na visita ao Gil Vicente, Rúben Amorim não vai poder contar com Paulinho, que "está com um problema na faixa plantar do pé".

Por seu lado, "Gonçalo Inácio está recuperado" da lesão que levou o técnico a substituí-lo ao intervalo do encontro com o Santa Clara e Hector Bellerín "começou a treinar hoje", mas ainda "não vai ser convocado porque precisa de se entrosar com a equipa".

O Sporting visita o Gil Vicente na quarta-feira, em jogo em atraso da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, e arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).

Se vencer, a equipa de Rúben Amorim recoloca-se a três pontos do terceiro lugar, ocupado pelo Sporting de Braga, e a cinco do FC Porto, que na sexta-feira visita o Benfica.