Amorim ausente de jogo com Vitória, Conceição e Baía alvo de processos disciplinares

O treinador do Sporting, Rúben Amorim © Miguel A. Lopes/EPA

Por Tiago Santos com Cátia Carmo 20 Abril, 2023 • 16:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rúben Amorim vai ficar fora do banco do Sporting por um jogo da I Liga. É este o castigo ao treinador do Sporting por ter sido expulso no jogo do último fim de semana, com o Arouca. O jogo em que os leões não poderão contar com o treinador no banco será na segunda-feira, em Guimarães, com o Vitória.

Do lado do FC Porto, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol acaba de instaurar um processo disciplinar a Sérgio Conceição por causa das palavras do treinador dos dragões antes do jogo com o Benfica. O facto de ter falado sobre o árbitro do encontro levou a uma participação do Conselho de Arbitragem.

Também pelo mesmo motivo, o Conselho de Disciplina abriu um processo ao vice-presidente do clube, Vítor Baía.