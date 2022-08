Amorim diz ter a certeza de que Ricardo Horta vai jogar contra o Sporting

Ricardo Horta tem sido associado ao Benfica neste mercado de transferências © José Coelho/Lusa (arquivo)

Por Lusa 06 Agosto, 2022 • 18:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, disse hoje ter a certeza de que Ricardo Horta vai jogar no domingo contra os 'leões', em encontro da I Liga portuguesa de futebol, apesar da iminente transferência para o Benfica.

'Convidado' a comentar as notícias que dão a transferência do jogador do Sporting de Braga para a Luz como certa, Ruben Amorim negou também que o Sporting tenha estado na 'corrida' pela contratação do jogador e assumiu que o mesmo irá defrontar a sua equipa no domingo.

"Não fizemos qualquer proposta [por Ricardo Horta] porque também não temos dinheiro. Se já está fechado com o Benfica ou não, isso não sei. Tenho a certeza que vai jogar. Estando fechado ou apalavrado, vai jogar. Não sei se joga na ala ou a avançado. Esse é o foco que temos em relação a ele", atirou o treinador dos 'leões'.

Na primeira conferência de imprensa da época 2022/23, no auditório do Estádio José Alvalade, o treinador abordou ainda outros assuntos relativos ao mercado, mas recusou dizer se gostaria de contar com Cristiano Ronaldo, cuja continuidade no seu atual clube permanece uma incógnita.

"O Cristiano Ronaldo é jogador do Manchester United e não vou estar aqui a comentar possibilidades que não existem. É jogador do Manchester United e parece-me que vai continuar", limitou-se a dizer.

Já quando o foco se voltou para jogadores do Sporting, nomeadamente para a provável saída de Tabata para o Palmeiras, do Brasil, Ruben Amorim alongou-se mais um pouco para explicar que o clube tem de "fazer escolhas" e "abdicar da profundidade do plantel" para segurar outros jogadores.

"O Tabata é um jogador que faz falta ao plantel, mas nós, para segurarmos uns temos de abdicar de outros. E o esforço que se está a fazer para manter jogadores como o Matheus Nunes e outros, temos de prejudicar a profundidade do plantel, não só a qualidade", assumiu.

O Sporting inicia no domingo a época 2022/23 na I Liga portuguesa de futebol, com uma visita ao Sporting de Braga, a contar para a primeira jornada, no Estádio Municipal de Braga, com início marcado para as 18:00 e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).