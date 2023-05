Amorim garante titularidade de Franco Israel mesmo que Adán seja despenalizado

Rúben Amorim © Filipe Amorim/AFP

Por Lusa 20 Maio, 2023 • 14:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O guarda-redes Franco Israel, vai defender a baliza do Sporting no dérbi com o Benfica, no domingo, da 33.ª jornada da I Liga de futebol, mesmo que Adán seja despenalizado, revelou este sábado o treinador Rúben Amorim.

Relacionados Schmidt salienta motivação e confiança do Benfica em ser campeão em Alvalade

"Se o Adán for despenalizado - neste momento não está na convocatória -, no máximo vai para o banco, quem vai jogar é o Franco Israel", respondeu o técnico dos 'leões', confrontado com a hipótese de os recursos interpostos pelo clube nos tribunais 'libertarem' o habitual titular da baliza.

Adán foi expulso no encontro da 32.ª jornada do campeonato, frente ao Marítimo, por acumulação de cartões amarelos, e castigado com um encontro de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Sporting, no entanto, está a tentar que o castigo aplicado ao guardião espanhol seja suspenso pelos tribunais, uma estratégia que já resultou em situações anteriores, com Palhinha e com Paulinho, mas que não altera a ideia do treinador.

"O Franco está claramente preparado. Desde que o Adán levou o vermelho que, na minha cabeça, está que o Franco vai jogar. Porque tem evoluído muito e é, a seguir ao Adán, o guarda-redes mais preparado para a baliza. [Tenho] confiança total no Franco", justificou Amorim.

O Benfica pode chegar a Alvalade já campeão, se o FC Porto perder hoje na visita ao Famalicão, ou festejar o título na casa do rival se fizer pelo menos o mesmo resultado que os 'dragões', mas o treinador do Sporting não considera o Benfica "mais favorito" por isso.

Amorim assumiu também que o encontro será "sempre mais difícil" para o Sporting porque já não está "a lutar pelo campeonato", reforçando a ideia de que, para os 'leões', é "indiferente quem vai ser campeão", o Benfica ou o FC Porto, e assumiu a responsabilidade pela situação da equipa.

"É um jogo difícil para os jogadores do Sporting, mas fomos nós que fizemos esta 'cama', foi nossa responsabilidade. Então, vamos deitar-nos nela e tudo o que pudermos retirar, bom e mau, vai servir-nos no futuro. Não somos vítimas, temos um jogo difícil, estamos nesta situação por culpa nossa... Vamos enfrentar o jogo e jogar para ganhar", comentou.

Sobre o encontro, o técnico admitiu estar à espera de "um Benfica que quer ser campeão", mas também que joga "sempre da mesma maneira" e explicou que cabe ao Sporting "ter capacidade de ter a bola" e fazer o seu próprio jogo.

"Tivemos 30 minutos na Luz muito bons [no jogo da primeira volta], no resto do jogo o Benfica teve mais bola e [esteve] um bocadinho por cima do jogo. O que eu quero é pegar nesses 30 minutos e que sejam 90. Foi exatamente isso que disse aos jogadores", revelou Rúben Amorim.

O Sporting recebe o Benfica no domingo, em desafio da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Rúben Amorim segue em quarto lugar no campeonato e pode entrar em campo já sem possibilidades de lutar pelo terceiro, de acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, se o Sporting de Braga vencer hoje na visita ao Boavista.

O Benfica lidera a classificação, com mais quatro pontos do que o FC Porto, e pode entrar em campo já como campeão nacional, se os 'dragões' perderem hoje, na visita ao Famalicão, ou festejar o título se conseguir, em Alvalade, pelo menos o mesmo resultado que os 'azuis e brancos' fizerem no Minho.