Amorim imagina-se "campeão pelo menos mais uma vez" pelo Sporting nos próximos três anos

O treinador Rúben Amorim disse este sábado que imagina ser campeão nacional de futebol pelo menos mais uma vez nos próximos três anos de contrato com o Sporting e que isso seria uma evolução para o clube.

"Tenho contrato com o Sporting por mais três anos e, na minha cabeça, é imaginar ser campeão pelo menos mais uma vez durante esses três anos", atirou o treinador, questionado sobre o alegado interesse do Tottenham, durante a antevisão, em Alcochete, do encontro da I Liga, com o Boavista.

O técnico reconheceu que todos ficam sempre "orgulhosos quando gostam do trabalho" desenvolvido, mas lembrou que o Sporting está em quarto lugar no campeonato e, por isso, "as pessoas não podem estar satisfeitas", além de que a cadência de títulos do clube não tem sido a desejada.

"Porque o Sporting, se olharmos para os últimos 40 anos, tem 14 anos entre campeonatos, mais ou menos. E se nós conseguirmos encurtar, e em seis anos ganhar dois campeonatos, é um grande princípio para o clube e é um passo em frente", vincou.

Mas, nesta época, com o Sporting a 15 pontos do primeiro lugar, a 11 jornadas do final do campeonato, resta "ganhar jogos para ganhar tempo e fazer a equipa crescer antes de começar uma nova época".

"Ainda há muito a fazer, ainda muito pode acontecer. Sabemos da importância da Liga dos Campeões, ainda podemos lutar por isso, temos a Liga Europa e depois temos este tempo todo para crescer", indicou o treinador dos 'verde e brancos'.

Nesse sentido, Amorim lembrou que "de nada serve estar bem na quinta-feira", quando visitar o Arsenal, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, "se o Sporting não ganhar o próximo jogo", com o Boavista.

Até porque, se ganhar este jogo, soma "mais oito pontos na segunda volta" do que aqueles que tinha, por esta altura, na primeira metade do campeonato e Rúben Amorim quer usar isso para mostrar aos jogadores "o que isso transmitia" em termos de tabela classificativa.

"Na primeira volta falhámos exatamente na mesma situação, em que tivemos um jogo europeu, ganhámos ao Tottenham, fomos ao Bessa e ficámos a cinco pontos do Boavista na altura. Obviamente que estou preocupado com essa mudança de chip", da Liga Europa para o campeonato, advertiu o treinador dos 'verde e brancos'.

O Sporting recebe o Boavista no domingo, em encontro da 24.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

O encontro com os 'axadrezados' realiza-se a 'meio' dos oitavos de final da Liga Europa, eliminatória na qual o Sporting empatou há três dias, frente ao Arsenal, por 2-2, antes de visitar os londrinos na próxima quinta-feira, para a segunda mão.