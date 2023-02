Amorim pede desculpa a Pedro Gonçalves pela reação no momento do penálti

O treinador do Sporting, Rúben Amorim © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Lusa 05 Fevereiro, 2023 • 14:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, pediu este domingo desculpa a Pedro Gonçalves pela reação que teve quando o futebolista não aceitou ceder o penálti a Esgaio, frente ao Sporting de Braga, e agradeceu-lhe por ter sido "adulto".

"A verdade é que o Pedro Gonçalves foi o único adulto na 'sala'. E mais do que eu querer demonstrar a minha autoridade aqui, ou com o Pedro, quero pedir desculpa porque o único que estava certo naquela altura foi o Pedro Gonçalves", atirou o treinador, em Alcochete, questionado sobre as imagens que mostram a sua reação no banco de suplentes.

Sem se deter, Amorim explicou que a "regra" da equipa é que "quem está no papel, bate o penálti" e esse jogador "é o único" que pode ceder essa responsabilidade, se assim o entender.

Até porque, nesse momento, o Sporting vencia por 4-0, mas poderá haver uma altura em que a responsabilidade seja maior e será esse jogador, se estiver em campo, que a irá assumir.

"Ele é que tem de bater os penáltis, porque quando estiver 1-0 aos 90 [minutos], quem vai agarrar na bola é o Pedro Gonçalves. Portanto, ele tem o direito de marcar o seu golo e quando quiser passar, a responsabilidade é dele", sustentou o técnico dos 'verde e brancos'.

Ainda na mesma reposta, Rúben Amorim justificou a sua reação com o facto de ser "emotivo" com os seus jogadores e assumiu que perdeu "a noção do momento" quando ouviu o público a pedir para que fosse Ricardo Esgaio a 'cobrar' o 'castigo' máximo.

"Nem é uma reação de ficar chateado, é de perdermos uma oportunidade para criar ainda mais ligação entre todos os jogadores e os adeptos. Mas a verdade é que ele foi o adulto na sala e muito obrigado ao Pedro Gonçalves", reforçou.

Ainda sobre Ricardo Esgaio, o treinador assumiu que está a viver um bom momento e que a saída de Pedro Porro o "motiva", porque "tem mais espaço" para poder ser opção na equipa do Sporting.

Sobre a saída do lateral direito espanhol, admitiu que "já toda a gente sabia que o Tottenham andava em cima do Pedro Porro" e, por isso, o grupo de trabalho já estava preparado.

"A verdade é que a saída do Matheus [Nunes] teve muito mais impacto no grupo na altura que foi [em agosto]. O Porro não. Parece uma coisa já preparada. Custa sempre, mas quando as coisas são preparadas, têm um impacto diferente", comentou Amorim.

Rúben Amorim recordou o momento do penálti contra o Sporting de Braga e a saída de Pedro Porro na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Rio Ave, a contar para a 18.ª jornada da I Liga, na segunda-feira, às 21:15, com arbitragem de Manuel Mota (AF Braga).

Os 'leões' vão a Vila do Conde à procura de dar o melhor seguimento à vitória de 5-0 conseguida sobre os 'arsenalistas', na jornada anterior, que reduziu para cinco pontos a diferença para o terceiro lugar, agora ocupado pelos próprios minhotos.