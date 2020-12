Amorim quer ganhar as taças. No campeonato é "jogo a jogo"

© Ivan Del Val/Global Imagens

O treinador do Sporting espera um jogo complicado frente ao Mafra para a Taça da Liga de futebol, mas assume o objetivo de vencer essa prova, a Taça de Portugal e, no campeonato, o pensamento será 'jogo a jogo'.

"Queremos conquistar a Taça de Portugal e a Taça da Liga, e no campeonato pensamos jogo a jogo, porque vamos ter momentos altos e baixos e o grupo é jovem. Temos de estar preparados para o que aí vem", disse Rúben Amorim na antevisão do jogo com o Mafra, dos quartos de final da Taça da Liga, em declarações ao canal televisivo do clube.

Sobre a partida com o Mafra, o técnico 'leonino' espera "um jogo complicado" pelo facto de o adversário "não ter responsabilidade e querer mostrar-se", o que "atira a pressão para cima do Sporting".

Numa análise ao adversário da II Liga, Ruben Amorim tece-lhe elogios: "O Mafra é uma equipa que não parece de II Liga, porque gosta de jogar e ter posse. Já encontrámos equipas da II Divisão muito mais batidas, com um jogo mais direto, mas o Mafra vai jogar o jogo pelo jogo. Temos a responsabilidade de ter o controlo e o domínio e é isso que vamos fazer perante uma equipa bem organizada e corajosa. Acho que isso até favorece o nosso jogo."

Rúben Amorim não esconde que está satisfeito com o desempenho do Sporting nos últimos jogos.

"Mais do que os resultados, porque não controlamos isso, as exibições foram bem conseguidas. Melhorámos em aspetos como o controlo do jogo, mas perdemos pontos com o Famalicão que não devíamos ter perdido, porque fizemos um bom jogo. Contra o Paços fizemos uma boa exibição e fomos muito eficazes. Todos os jogos são decisivos, mas neste em particular decide-se se continuamos ou não na competição", afirmou.

Questionado se também vai dar na terça-feira oportunidades a jogadores menos utilizados, como fez frente ao Paços de Ferreira, Ruben Amorim deixou entender que sim.

"O momento é bom, todos treinam da mesma forma e todos estão preparados. O jogo dá qualidade às equipas e quem não tem tanto jogo, tem treinos e o resto da equipa para ajudar. Estou entusiasmado porque a equipa responde bem às mexidas. Temos de arranjar oportunidades para ver outros jogadores, sabendo que no Sporting temos de vencer todos os jogos. Estou entusiasmado por ver jogar o Tiago Tomás, o Tabata, o Daniel Bragança ou o Matheus Nunes", referiu.

A frase "onde vai um vão todos", que Ruben Amorim proferiu no final do jogo com o Famalicão, após o 'burburinho' que se gerou nos corredores para as cabinas entre vários jogadores das duas equipas acabou por ter grande repercussão entre os adeptos.

"Reparei que se tornou viral, mas não foi nada pensado. Foi mesmo a reação de todos os jogadores depois do que se passou em Famalicão. Os resultados têm ajudado, mas foram as partes difíceis que nos tornaram mais fortes. Acho que estamos preparados para os momentos maus que possam vir. Estamos a construir algo, mas há que ter noção que ainda falta muito. Espero que esta onda continue nos bons e nos maus momentos", concluiu Ruben Amorim.

O Sporting e o Mafra são as duas primeiras equipas a defrontarem-se nos quartos de final da Taça de Liga de futebol, estando a partida marcada para terça-feira, no estádio José Alvalade, a partir das 20:15.