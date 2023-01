Amorim quer vencer a Taça da Liga para "não esquecer o sabor da vitória"

Rúben Amorim, treinador do Sporting © Manuel de Almeida/Lusa

O treinador do Sporting está "confiante" de que os 'leões' vão conquistar a terceira Taça da Liga de futebol consecutiva na final com o FC Porto, mas realça o valor do adversário.

Rúben Amorim não espera grandes surpresas no jogo frente aos 'dragões', sublinha que "as duas equipas se conhecem bem" e vinca que o Sporting tem de ser "agressivo" para levantar o primeiro troféu da época.

"Vai ser difícil haver surpresas, mas cada jogo tem a sua história e depende de como as equipas se adaptam. Os treinadores já jogaram muitas vezes um contra o outro, os jogadores conhecem-se, o FC Porto mudou e nós também. São duas equipas com estilos diferentes e cada uma vai tentar ser mais forte. Do nosso lado temos de aumentar a intensidade e a agressividade. Não se pode jogar com o FC Porto de Conceição sem ser agressivo", disse Amorim, que destacou Taremi, Otávio e Pepe como os jogadores mais importantes dos campeões nacionais.

Sobre a importância do encontro, Rúben Amorim não hesitou e afirmou que a final é mais importante para a turma de Alvalade.

"Para nós é um troféu mais importante, porque temos menos títulos, saímos da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões, e porque o FC Porto ganhou a Taça e o campeonato. É mais importante para nós, mas a vontade é igual dos dois lados. Queremos vencer e precisamos deste título. Temos um projeto que precisa de títulos e estou confiante de que vamos vencer", referiu.

Amorim salientou que é importante que o Sporting não se esqueça do "sabor da vitória".

"Sei que ganhar não salva nada, mas é importante porque é bom não esquecer o sabor da vitória. É viciante e é bom sentir esse sabor", assumiu o treinador, que lembrou ainda que ganhar a Taça da Liga é "importante" pela época irregular que os 'leões' têm tido.

Ainda assim, Amorim não quer que vencer este troféu seja visto como uma tábua de salvação.

"A Taça da Liga não chega. Não podemos ter um discurso e mudar quando as coisas não correm bem. Conquistar um título é escasso, tal como foi o ano passado. Quero que os jogadores sintam isso. Temos de ganhar jogos atrás de jogos", concluiu o técnico.

O Sporting, vencedor da Taça da Liga em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22, vai defrontar o FC Porto, finalista derrotado em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, no sábado, às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no encontro decisivo da 16.ª edição da prova, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.