Amorim revela que Paulinho e St. Juste só com "alguma sorte" voltam nesta época

Rúben Amorim falou dos jogadores lesionados na antevisão do encontro com o Arouca © Lusa

Por Lusa 15 Abril, 2023 • 13:48

O avançado Paulinho e o defesa St. Juste só com "alguma sorte" podem recuperar das respetivas lesões a tempo de voltarem a jogar na I Liga de futebol nesta época, revelou hoje o treinador do Sporting, Rúben Amorim.

Os dois juntaram-se, nas últimas semanas, a Jovane Cabral e a Daniel Bragança no boletim clínico dos 'leões', jogadores que não jogam mais até ao final da época, uma situação que o técnico previu que se repita, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Arouca.

"São três jogadores, quatro com o Dani [Daniel Bragança] que teríamos de ter alguma sorte para voltarem a jogar [nesta época]. Não quero estar a dizer isso porque não sou médico, mas vejo com dificuldade que possam voltar", adiantou Rúben Amorim.

Os quatro são, por isso, ausências confirmadas para a receção ao Arouca, no domingo, em encontro da 28.ª jornada da I Liga que se disputa entre os dois jogos com a Juventus, dos quartos de final da Liga Europa, em que os 'leões' precisam de recuperar da desvantagem de 1-0 consentida na primeira mão, em Turim.

Depois de vários jogadores terem manifestado, nas redes sociais, confiança para dar a volta à eliminatória europeia, Rúben Amorim lembrou que onde podem mostrar que querem "dar a volta é amanhã [domingo]", frente ao Arouca, e que "ganhar no campeonato é o grande foco agora".

"O medo não é que eles fiquem desconcentrados, é voltar a ligar o 'chip' depois de... Parece que ainda agora saímos do avião. Esse é o grande perigo. Mas já provámos que, quando voltamos das competições europeias, somos fortes", assumiu.

Sobre as notícias que voltaram, esta semana, a colocá-lo na 'rota' da Liga inglesa, desta vez sobre o possível interesse do Chelsea, Amorim rejeitou comentar alegando que já falou sobre o seu futuro.

Da mesma forma, disse não temer que os atletas que vêm sendo cobiçados, nomeadamente Pedro Gonçalves, sejam afetados pelas notícias porque "estão felizes no clube" e apontou, num registo bem-humorado, para os valores das cláusulas de rescisão.

"A do Pote [Pedro Gonçalves] é 80 milhões. Então, se trouxerem 80 milhões, eu, se calhar, levo-o lá. Enquanto não trouxerem 80 milhões, ele vai ficar no Sporting", argumentou o treinador.

O Sporting recebe o Arouca no domingo, em encontro da 28.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Vítor Ferreira (AF Braga).

A equipa orientada por Rúben Amorim precisa de vencer para continuar na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, seguindo em quarto lugar, a cinco pontos do terceiro classificado, o Sporting de Braga, e a sete do segundo, o FC Porto.

O Arouca, orientado por Armando Evangelista, é quinto classificado no campeonato, logo atrás do Sporting, e não perde há seis jogos, nos quais somou quatro vitórias e dois empates.