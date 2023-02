Amorim revela que Sporting vai defrontar Rio Ave com "Nuno Santos e mais 10"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim © Manuel de Almeida/Lusa

O treinador Rúben Amorim revelou este domingo que o Sporting vai defrontar o Rio Ave com "Nuno Santos e mais 10", apesar de estar em risco para o encontro da I Liga de futebol contra o FC Porto.

O ala dos leões ficará de fora do clássico da próxima jornada se vir um cartão amarelo na deslocação a Vila do Conde, na segunda-feira, mas o técnico lembrou que a visita ao Rio Ave é "o jogo mais importante" neste momento e garantiu que "não vai haver qualquer tipo de poupança".

"Vamos jogar com tudo, obviamente. O avançado é importante não dizer, para o [Luís] Freire [treinador do Rio Ave] não saber, mas é o Nuno Santos e mais 10. Este é claramente o jogo mais importante e, portanto, vai começar o jogo", revelou o técnico, em conferência de imprensa, na Academia de Alcochete.

Amorim introduziu a questão do avançado na reposta porque, antes, já tinha escondido o jogo ao adversário, quando questionado sobre se irá voltar a apostar no jovem Chermiti ou optar por um ataque com maior mobilidade.

"Poderá jogar outro jogador, poderá jogar o Chermiti. Porque é que eu não digo? Acho que muda completamente a abordagem do Freire perante a nossa equipa, [porque] muda a nossa forma de jogar. Portanto, ele vai ter de perder tempo a ver os nossos jogos com o Marcus [Edwards] ali ou com outro jogador. Por isso, vamos deixar em aberto", justificou Amorim.

Sobre o resto da equipa, não revelou também se os últimos reforços contratados vão ser titulares, mas confirmou que Bellerín e Diomandé vão ser convocados.

Sobre o espanhol, disse que se adaptou "muito bem", que é "muito inteligente" e que está "habituado a muito trabalho tático", mas foi sobre Ousmane Diomandé que se mostrou "cada vez mais confiante" de que o Sporting fez "um excelente negócio".

"Adaptou-se muito bem desde o primeiro treino, muito forte com a bola, muito forte sem bola. Não escolheria outro. Olhando agora, e tanto se falou do preço [dele], estou muito confiante de que temos ali um grande jogador", elogiou.

O Sporting visita o Rio Ave na segunda-feira, em partida da 19.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 21:15, em Vila do Conde, com arbitragem de Manuel Mota (AF Braga).

A equipa orientada por Rúben Amorim procura dar o melhor seguimento à vitória de 5-0 conseguida sobre o Sporting de Braga, na jornada anterior, que reduziu para cinco pontos a diferença para o terceiro lugar, agora ocupado pelos próprios minhotos.