Ana Cabecinha consegue marca de qualificação para os Jogos Olímpicos nos 20 km marcha

Ana Cabecinha vai marcar presença nos Jogos Olímpicos em Paris

A portuguesa Ana Cabecinha conseguiu hoje marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024 nos 20 quilómetros marcha, com o tempo de 01:28.49 horas, que lhe valeu o nono lugar na prova dos Mundiais de atletismo, em Budapeste.

Na sua sétima presença em Campeonatos do Mundo, a marchadora do CO Pechão, de 39 anos, superou a marca fixada em 01:29.20 horas, tornando-se na quarta atleta da modalidade com marca de qualificação, depois de Auriol Dongmo, no lançamento do peso, Isaac Nader, nos 1.500 metros, e João Coelho, nos 400.

Além do quatro representantes do atletismo nacional, já estão asseguradas quatro vagas olímpicas na natação, três na vela, uma no ciclismo e outra no surf.