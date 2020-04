"Análise de risco." Decisão sobre campeonatos de futebol é das autoridades de saúde

Fernando Gomes é o atual presidente da FPF © António Cotrim/Lusa

O presidente da Federação Portuguesa ​​​de Futebol​​ (FPF), Fernando Gomes, afirmou esta terça-feira que ​​a decisão sobre os campeonatos vai passar sempre por uma "análise de risco", a qual será feita pelas autoridades de saúde, na sequência da pandemia de Covid-19 que levou à suspensão das provas desportivas.

O líder da FPF acrescentou também que a decisão sobre as provas do futebol português poderá, no entanto, ser conhecida já nesta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros.

Fernando Gomes esteve reunido, esta tarde, durante mais de duas horas em São Bento, em Lisboa, com o primeiro-ministro, António Costa, e com os presidentes Pinto da Costa (FC Porto), Luís Filipe Vieira (Benfica) e Frederico Varandas (Sporting) - que não prestaram declarações no final do encontro, assim como o responsável máximo da Liga de Clubes, Pedro Proença, que também esteve presente.

O Governo transmitiu que há um conjunto de medidas para diminuir o confinamento. O líder da FPF acrescentou que uma decisão sobre as provas do futebol português poderá ser conhecida já nesta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros.

O presidente da FPF indicou ainda que a federação vai ter um papel importante na avaliação da retoma do campeonato. "Qualquer decisão tem de ser feita com prudência, tendo em conta que o vírus é desconhecido. Temos de minimizar o risco", assegura.

A FPF já anunciou o fim dos campeonatos não profissionais. Questionado sobre o assunto, Fernando Gomes lembra que há uma diferença significativa entre as competições não profissionais e as profissionais, com estruturas que permitem uma análise profunda sobre os efeitos da pandemia.

Fernando Gomes assume que tem a convicção de que o futebol vai regressar em Portugal, tendo em conta o trabalho desenvolvido pelo organismo. A evolução da pandemia no país também dá esperança, mas o presidente da FPF lembra que "acima de tudo interessa a saúde de atletas, treinadores e pessoas à volta do futebol".

Vários países já anunciaram o fim dos campeonatos de futebol no país, como é o caso da Holanda e da França. Esta terça-feira, também o presidente do Comité Médico da FIFA, o belga Michel D'Hooghe, defendeu que o futebol não deve regressar antes de setembro, devido à pandemia, e assumiu que "é preciso ter mais paciência".