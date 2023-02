André Almeida já não é jogador do Benfica

© Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

O defesa lateral André Almeida, de 32 anos, já não é jogador do Benfica após as partes terem chegado a acordo, esta quarta-feira, para a rescisão do contrato, confirmou a TSF.

Na Luz desde 2011/2012, o português venceu 12 títulos ao serviço do clube: cinco campeonatos nacionais, quatro Taças da Liga, duas Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Sem minutos somados neste ano, André Almeida fez 315 jogos oficiais ao serviço de Benfica e Benfica B.

Com passagens pela formação do Loures, Sporting e Alverca, estreou-se como sénior pelo Belenenses em 2008/2009, pela mão de Jaime Pacheco.

A nível de seleções, já representou Portugal nos escalões sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21, além de ter alinhado pela Seleção A por quatro vezes em jogos oficiais.