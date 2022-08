André Franco: a comparação com Fábio Vieira e os vídeos de Miguel Crespo

André Franco © Reprodução Twitter FC Porto/@fcporto

Com o pé esquerdo e sempre de cabeça levantada, André Franco pode jogar em qualquer das posições do centro do terreno, garante o antigo adjunto do Estoril Praia, João Coimbra. Em entrevista à TSF, o técnico explica que o jogador de 24 anos tem "muita qualidade no último terço" - pode até fazer de Fábio Vieira -, mas também pode atuar no lugar que era de Vitinha ou até jogar na posição "seis".

André Franco é visto por João Coimbra como um jogador com "potencial para somar golos e assistências com as cores azuis e brancas. Ideias que ficam de uma passagem bem-sucedida pelo Estoril Praia, onde conviveu diretamente com André Franco durante a temporada 2021/2022.

À TSF, João Coimbra, ex-jogador do Benfica e do Estoril, afirma que André Franco está grato aos "canarinhos", que o ajudaram quando mais precisou: "O Estoril pegou no André Franco numa fase não muito boa para ele em termos desportivos. Tinha estado quase um ano parado sem jogar e o Estoril ajudou-o numa fase difícil e o André sempre reconheceu isso e fez de tudo para que o clube fosse bem recompensado com esta saída".

A nova contratação dos dragões chegou num negócio em que o FC Porto teve de pagar quatro milhões de euros por 90% do passe do atleta, que assinou até 2027. Franco chega à equipa de Sérgio Conceição para a zona do meio-campo, lugar onde os campeões nacionais perderam Vitinha e Fábio Vieira. João Coimbra não tem dúvidas de que, pelas características que tem, Franco será um jogador para o lugar de Fábio Vieira: "O André pode jogar a 'seis', mas eu gosto mais de o ver no último terço, onde pode decidir jogos. No Porto, vejo-o mais no lugar onde costumava jogar o Fábio Vieira."

Houve ainda espaço para elogios ao colega Bruno Pinheiro, atual treinador dos "canarinhos" e que foi, segundo João Coimbra, uma peça importante na evolução de André Franco. "O mister Bruno Pinheiro é um treinador muito bom e ele [André Franco] sempre o ouviu com atenção, chegámos a puxar pelo André em termos defensivos e a vê-lo a jogar a oito, a dez, a entrar na área, a fazer carrinhos e a recuperar bolas", concluiu.

"Então o Crespo é que entrava na área e fazia golos?"

João Coimbra partilha também uma história que é demonstrativa da "vontade de melhorar" de André Franco. No início da época, depois de ter sido comparado com Miguel Crespo (jogador que saiu para o Fenerbahçe), e que, de acordo com o antigo treinador adjunto do novo jogador dos azuis e brancos, tinha "melhor entrada na área e que conseguia fazer mais golos", a resposta de Franco não se fez esperar.

"Marcou um golo e a primeira coisa que disse após o final do jogo foi: 'Então e o Crespo é que entrava na área e fazia golos?'", conta o técnico.

Por ouvir sempre o que o treinador tem a dizer, como aconteceu com a equipa técnica de Bruno Pinheiro, João Coimbra acredita que André Franco tem tudo para continuar a crescer.

Agora, com Sérgio Conceição como técnico, deve aproveitar aquilo que foi adquirindo na experiência no clube da linha. André Franco realizou 33 jogos, marcou 11 golos e fez 4 assistências na última época ao serviço do Estoril.