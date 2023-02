André Geraldes: "João Mário tem valor para outros campeonatos"

João Mário © Gerardo Santos / Global Imagens

João Mário está imparável no Benfica, mas "pode dar mais". André Geraldes, antigo diretor desportivo e executivo do Sporting, não se mostra surpreendido com a boa forma do jogador formado nos leões.

"Na altura, o João Mário acabou por ser uma das maiores vendas da história do Sporting ao transferir-se para o Inter. Não me surpreende de todo esta ascensão novamente no futebol português. Se me pergunta se é um jogador que poderia jogar noutros campeonatos de maior dimensão, não tenho dúvidas", começa por dizer o agora diretor geral do Varzim.

André Geraldes recorda nesta entrevista à TSF o início da carreira do jogador no Sporting que começa com um empréstimo ao V. Setúbal: "Era um jogador com características muito especiais, bom tecnicamente, taticamente, mas entendemos na altura internamente que o deveriamos emprestar. As coisas saíram-lhe bem no Vitória, regressou no ano seguinte em que acabamos por vencer a Taça de Portugal".

André Geraldes trabalhou com João Mário várias épocas no Sporting e recorda na TSF que foi com Jorge Jesus que o internacional português explodiu: "Ficamos a um passo do título. Nesse ano, sim, o João acaba por fazer uma época extraordinária e acaba por atingir um patamar de excelência."