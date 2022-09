André Gomes emprestado ao Lille de Paulo Fonseca

© Oli Scarff/EPA

O médio internacional português André Gomes, que estava no Everton, é reforço do Lille, do técnico português Paulo Fonseca, anunciou esta quinta-feira o clube francês, em que alinham os futebolistas José Fonte e Tiago Djaló.

"O Lille tem orgulho em receber André Gomes, que estará no nosso clube durante o total da época 2022/23 por empréstimo do Everton. É um jogador reconhecido no cenário internacional e cuja qualidade, personalidade e experiência adquiridas nos maiores campeonatos será muito importante para o Lille e para o plano de jogo", lê-se num comunicado publicado no site oficial do Lille.

Gomes, de 29 anos, passou as últimas quatro temporadas no Everton, embora em 2021/22 tenha tido uma época marcada por problemas físicos, tendo apenas realizado 19 jogos pelo emblema de Liverpool.

O médio terminou a sua formação e iniciou a carreira no Benfica, tendo depois passado por Valência e FC Barcelona, antes de rumar à Premier League.

Nos últimos anos, André Gomes foi perdendo espaço na seleção nacional, mas no Lille vai reencontrar José Fonte, com quem ajudou Portugal a conquistar o Europeu de 2016, em França.

No emblema francês, o internacional luso (29 jogos) vai ser comandado pelo compatriota Paulo Fonseca, que está a realizar a sua época de estreia no clube.