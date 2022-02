André Narciso substitui Vítor Ferreira e vai arbitrar o Sporting-Famalicão

O árbitro André Narciso © Gerardo Santos / Global Imagens

O árbitro André Narciso vai dirigir o jogo entre o Sporting e o Famalicão, da 21.ª jornada da I Liga de futebol, substituindo Vitor Ferreira devido a um caso de coronavírus, anunciou hoje o Conselho de Arbitragem.

"Devido a um caso positivo de Covid-19, o Conselho de Arbitragem informa ter procedido à alteração da equipa de arbitragem nomeada para o jogo entre o Sporting e o Famalicão, a contar para a 21.ª jornada. Nesse sentido, o árbitro do referido encontro será André Narciso, e terá como assistentes Paulo Brás e Marco Vieira", refere o organismo em comunicado.

Devido a esta alteração, o jogo da II Liga entre o Leixões e o Rio Ave, para o qual estava nomeado André Narciso (associação de Setúbal), será agora dirigido por Miguel Nogueira (associação de Lisboa).

O jogo entre o Sporting, segundo classificado com 50 pontos, e o Famalicão, 16.º classificado, com 17, está agendado para domingo, pelas 20:30, no estádio José Alvalade.