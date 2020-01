André Pinto diz que jogadores foram ameaçados de morte caso perdessem a Taça

André Pinto © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O defesa André Pinto, antigo jogador do Sporting, disse esta manhã em tribunal que os invasores da academia do clube, em maio de 2018, ameaçaram os futebolistas de morte, caso não vencessem a final da Taça de Portugal.

"Disseram que nos matavam se não ganhássemos o próximo jogo [final da Taça de Portugal]", afirmou o jogador, ouvido via Skype, durante a 18.ª sessão do julgamento da invasão à academia 'leonina', que aconteceu a 15 de maio de 2018, em Alcochete, cinco dias antes de os 'leões' perderem no Jamor por 2-1 frente ao Desportivo das Aves.

André Pinto, que alinha no Al Fateh, da Arábia Saudita, explicou que estava no ginásio quando se apercebeu da invasão, dirigindo-se de imediato ao balneário, onde ficou perto do croata Misic, o único jogador que viu a ser agredido, com um cinto.

"A única agressão que presenciei foi ao Misic, na face. Ele não falou, não gesticulou, nada. Parece-me que houve elementos que não sendo o alvo número um levaram por tabela", referiu.

Segundo o defesa, os invasores "iam à procura do Acuña e do Battaglia e usavam expressões como: 'Não merecem a camisola que vestem'".

André Pinto confirmou a reunião que, na véspera da invasão, juntou no estádio José de Alvalade, o plantel, o então presidente, Bruno de Carvalho, outros elementos da direção, e o 'team manager', André Geraldes.

"O presidente falou mais para o Acuña e para o Battaglia e disse que tinha o chefe da claque a ligar para saber onde eram as casas deles", afirmou, acrescentando que "houve também algum confronto com Rui Patrício e William Carvalho".

O julgamento prossegue à tarde com a audição de Mário Monteiro, adjunto de Jorge Jesus, que depois do Sporting seguiu com o técnico português para ao Al-Hilal e o Flamengo.

O processo tem 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Bruno de Carvalho, à data presidente do clube, 'Mustafá', líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Os três arguidos respondem ainda por um crime de detenção de arma proibida agravado e 'Mustafá' também por um crime de tráfico de estupefacientes.