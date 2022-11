André Silva marca na vitória do Leipzig. Bayern soma sexta vitória seguida

© EPA

O Bayern Munique venceu este sábado fora o Schalke 04 por 2-0, na 15.ª jornada da Liga alemã de futebol, enquanto o Leipzig subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, ganhando em Bremen, por 2-1, com um golo de André Silva.

Os bávaros, crónicos campeões alemães, parecem ter encarrilado na Bundesliga, depois de uma fase de menor fulgor, e já levam seis vitórias consecutivas, para um total de 34 pontos, mais seis do que o Leipzig, que subiu provisoriamente a segundo, antes do embate de domingo entre Union Berlim e Friburgo.

A última vítima da máquina de Munique foi o Schalke 04, com o líder a consumar a vitória com golos de Serge Gnabry, aos 38 minutos, e do avançado camaronês Eric Choupo-Moting, aos 52.

Outra equipa em franca ascensão é o Leipzig, que somou hoje a sua quarta vitória consecutiva, frente ao Werder Bremen, fora de casa, por 2-1, com o internacional português André Silva, que é um dos 26 convocados por Fernando Santos para o Mundial2022, a abrir o marcador, logo aos 13 minutos, após uma assistência do médio sueco Emil Forsberg.

O Werder Bremen ainda conseguiu restabelecer o empate aos 57 minutos, pelo médio Christian Gross, mas o Leipzig voltaria para a frente do marcador, fixando o resultado em 2-1, graças a um golo do médio austríaco Xavier Schlager, aos 71.

Entretanto, o Bayer Leverkusen recebeu e venceu o Estugarda - em cujo 'onze' o internacional sub-21 português Tiago Tomás alinhou, sendo substituído aos 67 minutos pelo avançado Luca Pfeiffer - por 2-0, com golos do avançado francês Moussa Diaby, aos 30, e do central Jonathan Tah, aos 82.

Nos restantes jogos hoje disputados, o Bochum foi a Augsburgo vencer por 1-0, o Hertha recebeu e venceu o Colónia por 2-0, enquanto o Wolfsburgo, que está a fazer uma recuperação assinalável, venceu no terreno do Hoffenheim por 2-1, somando a quarta vitória consecutiva e subindo ao sétimo lugar, com 23 pontos.