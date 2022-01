André Silva testa positivo à Covid-19

André Silva © AFP

O avançado internacional português André Silva, que representa o 10.º classificado da Liga alemã de futebol, RB Leipzig, teve um teste positivo ao SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, anunciou esta segunda-feira o clube.

"André Silva e (o médio francês) Christopher Nkunku tiveram testes positivos à Covid-19 enquanto estiveram de férias em Portugal e em França e estão em quarentena. Após o seu auto isolamento, a dupla vai voltar a Leipzig ainda esta semana. Serão submetidos a testes anti-Covid-19, bem como outros exames médicos, antes de voltarem aos treinos", lê-se em comunicado.

Portugal registou no domingo 11.080 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, mais 14 mortes associadas à Covid-19 e um aumento dos internamentos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A Covid-19 provocou 5.428.240 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

