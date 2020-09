André Silva transferido em definitivo para o ​​​​​​​Eintracht Frankfurt

André Silva esteve emprestado ao clube alemão na época passada © Swen Pfortner/AFP

O ​​​​​​​Eintracht de Frankfurt anunciou esta quinta-feira a contratação do internacional português André Silva, que já alinhava pelo clube da Bundesliga, do campeonato alemão de futebol, mas por empréstimo do AC Milan.

Na última época, o avançado marcou 16 golos pelo Eintracht, 12 dos quais na Bundesliga, o que levou os germânicos a avançar para a transferência definitiva, da qual não avançam valores.

André Silva, de 24 anos, assina por três épocas, até 2023.

Depois dar nas vistas pelo FC Porto, André Silva foi contratado pelo AC Milan em 2017, por 28 milhões de euros.

Só vira a fazer uma época completa pelos italianos, com 10 golos em 40 jogos, após o que foi emprestado ao Sevilha (11 golos, 40 jogos) e finalmente ao Eintracht de Frankfurt.

"Vimos a eficiência do André Silva e não foi por acaso que foi o segundo melhor marcador da Bundesliga após o recomeço depois da pandemia", disse Fredi Bobic, diretor desportivo do clube, sublinhando o "enorme potencial de desenvolvimento".

"Estamos convencidos de que o podemos levar ao mais alto nível e estamos muito felizes com a contratação", disse ainda, na nota publicada pelo clube.