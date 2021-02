André Villas-Boas apresentou demissão do Marselha © Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 02 Fevereiro, 2021 • 13:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

André Villas-Boas diz que não concorda com a política desportiva do clube francês, apontando a chegada de Olivier Ntcham ao clube, garantindo que "é um jogador para o qual eu disse não. Não estava na nossa lista". O Marselha contratou o médio francês, Olivier Ntcham, por empréstimo dos escoceses do Celtic até ao final da época. Depois deste negócio, André Villas-Boas confirmou ter apresentado a minha demissão "por não concordar com a política desportiva". O treinador disse ainda não querer nada do Marselha, "não quero dinheiro, só quero ir embora", sublinhou.

Crise desportiva e guerra com adeptos no Marselha

Semana de crise no clube francês, depois de um grupo de três centenas de adeptos ter tentado invadir no último sábado o centro de treinos do Marselha, a poucas horas do jogo com o Rennes, para protestar contra a direção de Jacques-Henri Eyraud. A manifestação só terminou depois da intervenção policial.

Os adeptos atiraram "very-lights" e diverso material de pirotecnia para o interior das instalações do clube. Com mensagens de pedidos de demissão para a administração do Marselha.