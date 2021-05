Andrés Iniesta renova por mais dois anos com japoneses do Vissel Kobe

TIniesta estreou-se pelo Vissel Kobe em julho de 2018 © AFP

O futebolista internacional espanhol Andrés Iniesta revelou esta terça-feira ter renovado contrato por duas épocas com os japoneses do Vissel Kobe, no mesmo dia em que celebra 37 anos.

"Hoje é um dia muito especial, vou continuar ligado por mais dois anos ao Vissel Kobe, o que me entusiasma muito", salientou o médio espanhol, em conferência de imprensa realizada em Tóquio.

Iniesta estreou-se pelo Vissel Kobe em julho de 2018, após uma histórica carreira no FC Barcelona, clube em que se formou e no qual fez todo o percurso até aos 34 anos, vencendo tudo o que era possível.

O médio, que foi também campeão mundial e bicampeão europeu com a Espanha, destacou esta terça-feira que sente força e motivação para continuar a jogar e ajudar ao crescimento do Vissel Kobe, equipa em que é a grande referência.

"Tivemos momentos difíceis e duros, mas também momentos bons", destacou o médio, que nestes últimos anos ajudou o Vissel Kobe a conquistar os seus dois primeiros troféus, a Taça do Imperador, em 2019, e a Supertaça do Japão, em 2020.

O clube e o jogador não avançaram com os detalhes financeiros da renovação, mas a imprensa japonesa refere que Iniesta receberá um salário recorde de 25 milhões de euros anuais, a que se juntam as receitas publicitárias.