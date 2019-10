Andualem Shiferaw vence maratona de Lisboa e pulveriza recorde da prova

Meta da Maratona e meia maratona de Lisboa © Facebook/Maratona de Lisboa

O etíope Andualem Shiferaw venceu este domingo a maratona de Lisboa e, além de bater o seu recorde pessoal, conseguiu também o recorde da prova lisboeta com o tempo de 2:06.00 horas.

O atleta etíope superou na reta da meta o queniano Samuel Wanjiku, segundo classificado, que venceu em Lisboa em 2014 e era, até hoje, o detentor do recorde da prova com o tempo de 2:08.21 horas, mas que, mesmo assim, conseguiu um novo recorde pessoal, com o tempo de 2:06.01.

Em terceiro lugar ficou outro atleta queniano, Stephen Chemlany, que este ano fez também terceiro lugar na maratona de Praga e terminou os 42,195 quilómetros em Lisboa com o tempo de 2:06.22, a sua melhor marca na distância por dois segundos.

O melhor português em prova foi o atleta do Sporting Rui Teixeira, que cortou a meta com o tempo de 2:25.16 horas.

Rui Teixeira considerou-se "feliz" pela sua estreia na maratona: "fico feliz por ter escolhido Lisboa para me estrear na maratona, uma distância mítica", disse o atleta do Sporting, que explicou que a sua estratégia passou por partir com "algumas cautelas", tendo em conta que era a sua estreia.

"Fico feliz por ter percorrido mais de 30 quilómetros sozinhos, o que demonstra força física e mental. Seguir os quenianos era um autêntico suicídio, por isso comecei mais atrás, fui recuperando lugares e fiz uma segunda metade mais rápida, o que significa que terminei bem", revelou o atleta.

Já Jéssica Pontes, que completou os 42,195 quilómetros em 2:51.41 e foi a melhor portuguesa em prova, mostrou-se agradada pelo percurso e disse que foi a escolha certa para se estrear na distância. "Senti-me muito bem na prova, a organização estava excelente, e foi uma primeira experiência muito positiva", comentou a atleta do Sporting de Braga.

Titus Ekiru e Peres Jepchirchir vencem meia maratona de Lisboa com recordes

O queniano Titus Ekiru venceu a prova masculina da 20.ª edição da meia maratona de Lisboa, com o tempo de 1:00.12 horas, estabelecendo um novo recorde da prova, que pertencia ao marroquino Mustapha El Aziz desde o ano passado, com o tempo de 1:00.13 horas.

Nos 21 quilómetros entre o Parque das Nações e a Praça do Comércio, o queniano bateu o ugandês Timothy Toroitich, que foi segundo classificado com o tempo de 1:00.53, e Thomas Ayeko, também do Uganda, que terminou em 1:00.56 horas.

Entre os portugueses, Hermano Ferreira, do AR Casaense, foi 13.º classificado com o tempo de 1:05.56 horas.

Na prova feminina houve também um novo recorde, estabelecido por Peres Jepchirchir, queniana que completou os 21 quilómetros em 1:06.54 horas, superando a marca de 1:07.18 fixada pela etíope Yebgrual Melese Arage em 2018.

O pódio feminino da prova lisboeta foi totalmente queniano: em segundo lugar ficou Vivian Kiplagat, com um registo de 1:06.55, e em terceiro Dorcas Kimeli, que correu em 1:07.54.

Entre as atletas portuguesas, a melhor foi Catarina Ribeiro, do Sporting, que cortou a meta da Praça do Comércio em sétimo lugar, com um 'crono' de 1:11.36.