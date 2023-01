Ano Novo significa festa a dobrar para o Beira-Mar

A noite de passagem de ano é histórica para o Beira-Mar, porque o clube de Aveiro foi fundado na noite que disse adeus a 1921 e deu as boas vindas a 1922. Após tocarem as 12 badaladas, o clube já contará com 101 anos.

Os aurinegros jogam atualmente na Série B do Campeonato de Portugal e participaram pela última vez na I Liga na temporada 2012/2013. Antes de entrar o novo ano, a TSF tentou perceber com o testemunho do atual presidente do clube, Afonso Miranda.

Para 2023, o dirigente destaca um objetivo, que é "continuar a subir divisões", algo que acredita que vai acontecer porque é um clube que "está inserido numa região com 500 mil pessoas e é muito querido" pelos locais.

Num século, o maior feito dos aveirenses foi a conquista da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, no Jamor, em junho de 1999, num título conquistado depois de uma vitória frente ao Campomaiorense, o clube de Campo Maior.

Contudo, o clube já passou por momentos difíceis, como a descida à última divisão dos distritais de Aveiro. Apesar de "dramático", o dirigente afirma, ainda assim, que os piores momentos "aproximaram as pessoas" dos aurinegros.

Além da prova rainha do futebol português, o Beira-Mar tem ainda no palmarés dois títulos nacionais alcançados em 2006 e 2010, na II Liga. Para o futuro, o presidente Afonso Miranda reforçou a importância da formação no clube, que vai muito além do futebol.