Anri Egutidze eliminado dos Mundiais de judo por antigo campeão do mundo

Por Lusa 10 Outubro, 2022 • 09:36

O judoca português Anri Egutidze foi esta segunda-feira eliminado ao segundo combate da competição de -90 kg dos Mundiais que decorrem em Tashkent, no Uzbequistão, depois de perder com o antigo campeão do mundo Noel Van T'End.

A competir em -90 kg, categoria que 'abraçou' a seguir aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Anri Egutidze chegou a Tashkent como medalha de bronze nos Mundiais de 2021, ainda em -81 kg, mas sem ser favorito no novo peso.

Antes de perder com o neerlandês Noel Van T'End, campeão mundial em 2019, Egutidze ainda derrotou o norte-americano John Jayne, no primeiro combate, por waza-ari, a 29 segundos do final do combate.