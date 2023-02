Antecipação da centralização de direitos televisivos só se for benefício para os clubes

© José Carmo/Global Imagens

Por Marta Melo 28 Fevereiro, 2023 • 15:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com a centralização dos direitos televisivos na agenda, os presidentes dos clubes profissionais reuniram-se no Convento São Francisco, em Coimbra. No final do encontro, o presidente da Liga, Pedro Proença, falava em cumprimento de prazos, com a antecipação a acontecer se for benéfica para os clubes.

Relacionados Maioria dos clubes quer recandidatura de Pedro Proença liderança da Liga

"O que está em cima da mesa, neste momento, é o cumprimento do decreto de lei que estipula 2025 como a data em que temos que apresentar a proposta à Autoridade da Concorrência e 2028 altura em que este processo tem que definitivamente arrancar. Neste momento, a Liga estuda eventuais propostas de antecipação desse cenário, sendo que ele só acontecerá se, obviamente, for benefício para os próprios clubes", afirmou.

Ouça aqui a reportagem da jornalista Marta Melo. 00:00 00:00

Em Coimbra, a maioria dos clubes apelou à recandidatura de Pedro Proença para mais um mandato à frente da Liga, que adia o anúncio para breve.

"Não escondo que recebemos - quer eu, quer a direção da Liga - por parte da quase unanimidade dos presidentes dos clubes o reconhecimento pelo trabalho que fizemos nestes últimos oito anos. É evidente que há um novo ciclo que se vai iniciar a partir de junho e, muito em breve, o presidente Pedro Proença e a sua direção irão dizer se são ou não candidatos a um próximo mandato de quatro anos".

Nesta cimeira marcaram presença os presidentes dos três grandes clubes: Pinto da Costa pelo Porto, Rui Costa do Benfica e Frederico Varandas do Sporting. Esteve ainda em Coimbra o presidente do Sporting de Braga, António Salvador. Nenhum prestou declarações aos jornalistas no final deste encontro.

Os únicos ausentes neste encontro foram o Estoril, da primeira Liga, e o Sporting da Covilhã, da Liga 2. A próxima cimeira de presidentes de clubes profissionais ficou já agendada para setembro.