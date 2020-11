epa08847457 Sam Cane of the All Blacks lays a jersey number 10 tribute to Diego before the Tri Nations rugby match between the Argentina Pumas and New Zealand All Blacks at McDonald Jones Stadium in Newcastle, Australia, 28 November 2020. EPA/DARREN PATEMAN EDITORIAL USE ONLY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT © EPADARREN PATEMAN

A seleção de râguebi da Nova Zelândia homenageou Diego Maradona, antes do jogo com a congénere da Argentina, colocando no centro do relvado uma camisola com o nome do ex-futebolista, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos.

O capitão neozelandês Sam Cane depositou no círculo central do campo uma camisola com o nome de Maradona e o número 10 - que era utilizado pelo ex-jogador internacional argentino -, antes da encenação do 'haka', tradicionalmente feita pelos jogadores da Nova Zelândia antes dos jogos.

Após a homenagem a Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, os All Blacks venceram a Argentina por 38-0, em encontro disputado na cidade australiana de Newcastle, assegurando a conquista do Rugby Championship, que reúne as principais seleções do hemisfério sul.