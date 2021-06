Bruno Fernandes © LUSA

A seleção alemã ainda não pontuou, Portugal já conta três pontos no Europeu, mas Bruno Fernandes desfaz equívocos: nada é garantido. "O que espero da Alemanha é uma seleção atenta a ganhar, e o que espero de nós é uma seleção atenta a ganhar."

O jogador, na conferência de imprensa desta manhã, garantiu que a seleção nacional sabe "o que esperar da Alemanha", e que está "a trabalhar para isso".

No mesmo grupo, F, está a França, que Bruno Fernandes vê como um alvo difícil de abater: "Conhecemos os jogadores alemães, não acredito que joguem um mau jogo, mas a França é difícil de bater."

Mas o foco está já no jogo de sábado frente à Alemanha, onde podem ocorrer situações imprevisíveis. "O que acontecerá no jogo é difícil de prever porque um jogo tem muitos momentos e tem muitas decisões a serem tomadas ao segundo", refere o médio do Manchester United. "O nosso objetivo passa por ganhar o jogo, controlar o jogo, tentar ter o máximo possível de bola, e marcar golos, obviamente. Sabemos o que esperar da Alemanha, estamos a trabalhar para isso, e teremos ainda hoje e amanhã para aperfeiçoar o jogo."

Há cinco anos, o troféu foi para a equipa das quinas, mas o jogador não consegue dizer se hoje a equipa é melhor ou não. Bruno Fernandes admite que Cristiano Ronaldo "já está a ser decisivo, mas o mais importante é o grupo", até porque o capitão "é mais um como todos os outros a tentar dar o seu melhor".

Contrapondo a distinção obtida, Bruno Fernandes declara: "O jogador mais valioso desta seleção não existe, é o nós." Invocando o treinador, explica que a equipa não deve ser "um conjunto de eus", porque "o nós é muito importante para que o individual possa sobressair em qualquer tipo de jogada".

No final do Euro 2020, Bruno Fernandes pretende continuar a ser o jogador da competição com mais minutos nas pernas.