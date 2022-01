Antiga direção do FC Barcelona vai ser investigada pela gestão do clube

Camp Nou, estádio do FC Barcelona © Gustavo Bom / Global Imagens (arquivo)

A Procuradoria Provincial de Barcelona abriu uma investigação sobre a gestão do FC Barcelona, quando estava sob a direção anterior presidida por Josep Maria Bartomeu, informaram fontes do Ministério Público espanhol à AFP nesta sexta-feira.

O inquérito é consequência de uma denúncia apresentada na última quarta-feira à Procuradoria pela atual diretoria do Barcelona, liderada por Joan Laporta desde março de 2021. As investigações estão a ser realizadas pela área de crimes económicos do Ministério Público, que terá de decidir se existe algum tipo de ilegalidade na gestão.

A direção do Barça tomou essa medida com base no relatório forense, uma auditoria mais profunda do estado do clube, realizada como resultado da auditoria interna apresentada em outubro.

Nessa auditoria, o diretor-geral do clube, Ferran Reverter, afirmou que em março passado, quando a nova direção chegou, a entidade estava em "falência contabilística" com uma dívida e compromissos futuros no valor de 1,35 bilhões de euros, problemas de caixa e uma vasta folha salarial. Na apresentação dessa auditoria também foi revelado que estava a ser realizado este relatório forense, com o qual o clube tenta elucidar se poderiam ter ocorrido irregularidades na gestão do Barça.

Na próxima terça-feira, "os resultados do trabalho de investigação forense serão apresentados publicamente", informou o clube catalão na quarta-feira. O presidente Laporta será responsável por anunciar esses resultados e "as ações já iniciadas pelo clube que consistem em apresentar uma queixa à Procuradoria Provincial de Barcelona por factos decorrentes das conclusões da investigação forense".