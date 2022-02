Antigo capitão da Lazio recorda Sérgio Conceição e antecipa "bela recepção" dos italianos

Paolo Negro © AP

Paolo Negro solta uma gargalhada no momento em que faz uma pausa para calcular o que vai dizer sobre Sérgio Conceição. Nesses segundos que demora ao telefone com a TSF para soltar a resposta, mede o que vai dizer. Solta uma opinião apaixonada.

"Os adeptos da lazio vão seguramente recebê-lo de uma forma bela, de uma forma calorosa ... isto porque Sérgio Conceição foi um grande jogador da Lazio, foi alguém que se identificou com o clube, que sentiu muito a camisola. E mais importante do que ter vencido algo, foi a paixão que demonstrou, isso os adeptos não esquecem, quem sente a camisola desta forma, como Sérgio Conceição.

Antigo defesa internacional italiano e ex-capitão da Lazio, Paolo Negro é treinador do Robur Siena, equipa da Série C italiana. Naquela equipa que em 2000 festejou o título, estavam nomes como Roberto Mancini, Simone Inzaghi, Diego Pablo Simeone, Dejan Stankovic, Alessandro Nesta, uma lista de mais de dezena e meia de antigos jogadores que se tornaram treinadores de elite.

"O balneário daquela equipa campeã foi algo incrível, com jogadores de grande nível. jogadores que hoje são praticamente todos treinadores. Claro que [Sven Goran] Eriksson foi muito importante para unir uma equipa de campeões, de grandes personalidades - Prima Donnas - mas que sempre se soube unir nos momentos de dificuldade para levar para casa grandes resultados", explica Negro.

E Sérgio Conceição, como se relacionava no balneário? "Ele era muito sério. Mas lembro-me que ele chegava sempre no limite da hora do treino, chegava sempre ali no limite da multa, mas era preciso, chegava sempre no momento certo (risos), um rapaz sério, muito concentrado no trabalho",nota o antigo defesa.

Para o duelo no Olímpico de Roma, a Lazio vai ter de correr atrás de uma desvantagem de 2-1 "A Lazio recuperou jogadores de grande importância como Immobile, embora Pedro Rodriguez não possa agora jogar mas seguramente a Lazio vai entrar no encontro de uma forma ofensiva para recuperar o resultado. Será por isso um grande jogo", considera o antigo jogador da Lazio.