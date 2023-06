Antigo diretor desportivo garante que Málaga detém 25% do passe de Iván Jaime

© José Coelho/Lusa (arquivo)

Depois de uma época em que deu nas vistas no futebol português, o espanhol Iván Jaime, do Famalicão, pode ser um dos protagonistas do mercado de transferência deste verão. Só que, para onde quer que vá, o Málaga terá algo a dizer no processo.

É o que diz à TSF o antigo diretor desportivo do Málaga Manolo Gaspar, que saiu recentemente do clube: "Imagino que o clube está muito atento. Tem 25% do passe, é o que ficou definido."

Na lista de Sporting e FC Porto, o espanhol de 22 anos chegou ao Famalicão em 2020, mas foi na época que agora termina que atingiu os melhores números: fez 11 golos e cinco assistências em 33 jogos.

Manolo Gaspar explica que, já nos espanhóis, era "um dos melhores jogadores da formação", mas "não quis ficar mais" no clube espanhol.

Na altura com 19 anos, Iván Jaime quis "protagonismo e mais minutos" e optou por sair. "Então tive de encontrar a melhor operação para o Málaga", adianta o antigo responsável.

Com o sportinguista Pote a somar interessados em Inglaterra, Jaime é visto em Alvalade como uma alternativa ao português.

Natural de Málaga, alinhou pelos sub-15, sub-17, sub-19 e equipa B do clube da cidade, chegando a fazer três jogos pela equipa principal antes de rumar a Famalicão. Já soma mais de 80 jogos no futebol português.