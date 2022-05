Antigo diretor do SC Braga garante que David Carmo regressou numa versão melhorada

© Mark Runnacles/EPA

Há algo novo na forma como David Carmo pisa o relvado. Após uma ausência prolongada, motivada por uma fratura da tíbia e do perónio, o defesa central do Sporting de Braga ajudou a melhorar a linha defensiva de Carlos Carvalhal na reta final da temporada. O antigo diretor-executivo do Sporting de Braga acredita que as portas da seleção principal podem abrir-se em breve para o jogador de 22 anos. Rui Casaca nota uma evolução evidente no jogador.

"Fiquei muito feliz por ele. É um regresso em força. No mercado de janeiro do ano passado (2021), o Sporting de Braga recusou uma proposta altíssima de um clube inglês por ele. No mês seguinte teve a lesão, um problema complicadíssimo, que demorou um ano a recuperar. O jogador sofreu muito com este problema", explica à TSF Rui Casaca.

"O jogador ganhou alguma maturidade que lhe faltava, estabilidade emocional, posicionamento em campo. Regressou muito forte, com muita vontade e qualidade. Fez com que a equipa do Sporting de Braga estabilizasse em termos defensivos", explica o antigo diretor, que esteve no clube durante 13 anos, até maio de 2021.

À espreita de uma oportunidade na seleção nacional antes das escolhas finais de Fernando Santos para o campeonato do mundo - em novembro de 2022 -, David Carmo está há muito tempo no radar das seleções nacionais. "Tem um passado de seleções, foi campeão da Europa de sub-19", lembra o antigo diretor dos minhotos.

"É um central que se vai impor muito rapidamente noutros patamares. Um jogador completamente referenciado, mas que cresceu bastante, diferente do que era no ano passado. Com tendência para crescer ainda mais, não em altura (risos), porque isso já tem bastante."

Um central de 1,95 metros, canhoto, eleito o defesa do mês da liga portuguesa pelos capitães de equipa e treinadores para o mês de abril.