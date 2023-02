Antigo jogador do FC Porto Christian Atsu desaparecido na Turquia após sismo

Christian Atsu © Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

A imprensa turca avança que o ganês de 33 anos, antigo jogador do FC Porto, atualmente ao serviço do Hatayspor, está entre os desaparecidos no sismo que abalou esta manhã a Turquia e a Síria.

O português Rúben Ribeiro, ex-Sporting, e o cabo-verdiano, Zé Luís, ex-FC Porto, e que fazem parte do plantel do Hatayspor, já se encontram num local seguro.

O jornal 'Fanatik' também informa que o diretor desportivo do Hatayspor, Taner Savut e o futebolista Onur Er, estão debaixo dos escombros, depois do sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter que na última madrugada atingiu a Turquia.

O Hatayspor jogou este domingo com o Kasimpasa. Acabou por vencer por 1-0 e com um golo, precisamente de Christian Atsu.

Jogam na Turquia 14 futebolistas portugueses. Toda a atividade desportiva no país foi suspensa.