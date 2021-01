Antigo presidente da FIFA Joseph Blatter hospitalizado

Joseph Blatter tem 84 anos © EPA

O antigo presidente da FIFA Joseph Blatter encontra-se hospitalizado, informou hoje a filha ao jornal Blick, ainda que sem revelar o problema de saúde de que padece o suíço, de 84 anos.

"O meu pai está no hospital. Está a melhorar diariamente, mas necessita de tempo para recuperar e descansar", disse Corinne Blatter Andenmatten ao diário helvético, segundo o qual 'Sepp' Blatter se encontra em estado grave, mas sem correr perigo de vida.

Joseph Blatter foi presidente da FIFA durante 17 anos, entre 1998 e 2015, tendo se demitido do cargo, depois de ter sido envolvido num escândalo de corrupção que abalou o organismo máximo do futebol.

Está proibido de exercer funções relacionadas com o futebol até outubro deste ano e enfrenta um outro processo relacionado com o pagamento de dois milhões de dólares (cerca de 1,8 ME) ao ex-presidente da UEFA, Michel Platini.