Antigo selecionador dos Camarões andava de olho no "lateral dinâmico" Sacha Boey

© Erdem Sahin/EPA

Por Tiago Santos 18 Janeiro, 2023 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Conceição seguiu o trajeto de Sacha Boey durante meses. O técnico português tinha o lateral que é agora seguido pelo Sporting na restrita lista de jogadores observados pela equipa nacional - liderou os Camarões entre 2019 e 2022 -, mas o atleta acabou por não se estrear na equipa nacional. Ainda assim, as características do jogador levam o técnico português a apontar Boey como uma boa opção para o Sporting, caso Pedro Porro deixe livre a posição de lateral direito (ou ala) da equipa de Rúben Amorim.

"É um jogador muito interessante, como lateral ofensivo. É muito dinâmico, tem boa qualidade técnica, gosta de atacar e de fazer assistências. Um jogador interessante. Não sei se o Sporting o vai contratar ou não, mas poderia ser muito bom para o campeonato português", sublinha o técnico português de 61 anos.

Ouça aqui a entrevista da TSF com António Conceição 00:00 00:00

Os números de Sacha Boey ao serviço do Galatasaray destacam-se numa carreira ainda curta. Duas assistências e um golo esta temporada, 2022/2023, com um papel importante na formação que lidera o futebol turco.

"Demonstrava alguma debilidade no momento defensivo, mas creio que neste momento está melhor, ganhou maturidade. É um lateral ofensivo e, para a forma como o Sporting joga, com três centrais e laterais para todo o corredor, encaixa bem no modelo."

As portas da seleção dos Camarões estavam abertas para o atleta que passou por Rennes e Dijon. "Andamos a seguir esse jogador durante algum tempo. Ele tem um parente - pai ou mãe - camaronês. o processo foi lento, e demos algum tempo ao jogador para decidir."

Com uma idade entre os 19 e 20 anos, e a possibilidade de atuar pela seleção do país onde nasceu, a França - até mesmo nos escalões jovens, como os sub-21 - Boey tardou em anunciar uma decisão. O antigo selecionador compreende a posição do jogador. "Não é algo fácil. O jogador tinha algumas reticências, daí o processo ter atrasado. Aproximou-se o mundial [2022] o que complicou a situação. Faltava tempo para preparar a documentação. Foi um jogador seguido por nós antes mesmo do Galatasaray, quando estava em França."

Um problema físico complicou a afirmação do jogador em França. "Com 19 ou 20 anos em França, tenta afirmar-se, com uma lesão que o obrigou a estar parado algum tempo. Agora está a jogar num bom campeonato, num bom clube. Tem todas as condições para se afirmar, não só na Turquia, mas a nível internacional", afirma António Conceição.

O Sporting tenta segurar Pedro Porro neste mercado de inverno. Apesar do interesse do Tottenham, os leões apontam para o valor da cláusula de rescisão do jogador, 45 milhões de euros, para abrir a porta. Os leões avaliam alternativas para a posição.