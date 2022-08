Antigo selecionador elogia Franco Israel: Sporting "pode ficar tranquilo, conta com um enorme guardião"

© Carlos Vidigal Jr. / Global Imagens (arquivo)

Por Tiago Santos 04 Agosto, 2022 • 12:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo selecionador sub-20 do Uruguai, Fabián Coito, garante que o Sporting pode confiar no jovem guarda-redes Franco Israel, contratado este verão à Juventus, para dar segurança à baliza durante a ausência por lesão de Antonio Adán.

Com a estreia no campeonato marcada para este domingo, em Braga, Rúben Amorim não vai poder contar com Adán na baliza leonina e, por isso mesmo, a opção deverá ser por Franco Israel.

Em declarações à TSF, Fabián Coito confessa ter uma "excelente opinião" do guarda-redes de 22 anos, que destaca como um "grande profissional".

Ouça as declarações de Fabián Coito. 00:00 00:00

"Do ponto de vista desportivo, trabalhei com ele nos sub-20 e mostrava enormes capacidades, tanto do ponto de vista físico, como da forma como aprendia todos os dias", revela o antigo jogador, que orientou os sub-20 do Uruguai entre 2014 e 2019.

Apesar de já não trabalharem juntos "há um par de anos", Fabián Coito garante que Franco Israel "é um guarda-redes de grande nível", pelo que a equipa do Sporting "pode ficar tranquila" porque conta com um "enorme guardião".

O SC Braga-Sporting joga-se a partir das 18h00 deste domingo, com relato na TSF.