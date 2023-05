Antigo treinador de Kerkez no Milan elogia o lateral "moderno" que o Benfica quer

O jovem Milos Kerkez © Ettore Ferrari/EPA

Frederico Giunti ficou impressionado com a atitude do jovem que o AC Milan acabava de recrutar na 2ª divisão do futebol húngaro. Para além de não virar a cara à luta, Milos Kerkez mostrava uma regularidade nos treinos fora do comum para um jovem jogador.

"A partir do momento que começou a treinar comigo, o que mais me impressionou foi a vontade dele em treinar sempre no limite. Esse empenho traduziu-se em ações no relvado, ele estava sempre à procura da baliza adversária", explica o antigo internacional italiano.

No centro de treinos de Milanello, a concorrência não intimidava Kerkez. "Nem sempre os jogadores jovens conseguem treinar com a mesma intensidade, é normal. Mas Milos Kerkez estava sempre no limite. Além disso, era alguém de quem todos gostavam no balneário", explica o antigo treinador da formação milanesa, clube pelo qual também passou como jogador.

"Para mim é um lateral moderno, com apetência para o ataque. Tem grande velocidade para criar situações de superioridade numérica. Tem grande capacidade para jogar sem bola, coloca-o muitas vezes na área adversária para assistir ou concluir as jogadas", conclui o treinador italiano.

A explicação para a saída do AC Milan é fácil de encontrar. Com a aposta em Theo Hernández na equipa principal, Milos Kerkez teria de passar um período de empréstimo - muito comum em Itália -, fora de Milão ou, como viria a acontecer, sair para um contexto diferente. O AZ Alkmaar foi a porta escolhida, com estreia na equipa principal meses depois da chegada aos Países Baixos.

O AC Milan acreditava no jogador e por isso, explica Frederico Giunti, os italianos reservaram uma cláusula de recompra. "Sim, o AC Milan tem uma opção de recompra. Mas admito que não sei se o clube ainda tem interesse em contar com ele. Para o Milos o mais importante é ir para um clube que lhe permita jogar".

Um passo que deve ser bem medido, até porque há aspetos no jogo de Kerkez que ainda devem melhorar. "Um aspeto que precisa de melhor, na fase defensiva, é uma excessiva agressividade sobre os adversários, que fazem com que Kerkez faça faltas desnecessárias. De qualquer forma, é um jogador que demonstra grande evolução".

Milos Kerkez é internacional pela Hungria e tem sido titular nos últimos jogos da seleção local. Ao serviço do AZ Alkmaar soma 50 jogos e cinco golos em 2022/2023.