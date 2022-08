Antigo treinador diz que SC Braga "garante um dos melhores jogadores da nova geração turca"

© Filipe Amorim/Global Imagens

Chega a Portugal um gigante ágil, um dos melhores jogadores formados no Besiktas nas últimas temporadas. A garantia é deixada na TSF por Emrah Bayraktar, treinador de futebol, antigo responsável pela formação do gigante de Istambul. O técnico conviveu com Serdar Saatçi, novo reforço do Sporting de Braga, e mostra-se feliz pela escolha do jogador, que, diz, precisa de um espaço de afirmação e das oportunidades certas.

"Devo dizer que Serdar Saatçi é um dos melhores jogadores formados no Besiktas nos últimos anos. Ele joga como central, é internacional jovem pela Turquia. A altura que tem e a agilidade que possui são garantia de que pode jogar a este nível", atesta Emrah Bayraktar.

No entanto, apesar dos 11 jogos no escalão principal do futebol turco da última temporada - aos quais junta um jogo na Liga dos Campeões e outro para a taça - o antigo treinador de Serdar deixa um aviso. "O Sporting de Braga deve ter alguma paciência porque ainda precisa de crescer para jogar ao nível da liga portuguesa".

Antigo treinador pede ao SC Braga que seja paciente. 00:00 00:00

"O Braga pagou um preço justo. Um bom valor para o jogador em causa. Saatçi teve problemas com o presidente do clube, foi por isso que quis sair. Acredito que o Braga fez uma ótima compra", e acrescenta o antigo treinador, "aposto que o Sporting de Braga não vai perder dinheiro com ele".

Preço de Saatçi foi "justo". 00:00 00:00

Problema com o treinador precipitou decisão

Na pré-temporada, Serdar Saatçi não gostou de ser substituído dez minutos após ter entrado em campo no particular com o Plzen. O jogador saiu diretamente para os balneários, um episódio que provocou alguma tensão também com a direção do Besiktas, explica Emrah Bayraktar.

"Entrou no jogo ao minuto 65 e dez minutos depois foi retirado do jogo. Para um jogador que começa como suplente, isto é um problema, uma questão que afeta a confiança. Acho que os treinadores deviam ter mais cuidado na forma como escolhem lançar os jogadores jovens, quando lançar, como lançar. Deveria ser uma escolha criteriosa. Depois de sair do jogo, foi diretamente para o balneário", lembra o treinador.

"Acredito que não quis ficar no clube." 00:00 00:00

Aquele momento de confronto com o treinador Valerien Ismael acabou por levar Serdar a decidir pela saída do futebol turco. Emrah Bayraktar nota a falta de oportunidades para jogadores jovens, mesmo que com qualidade, nos gigantes turcos. "Este comportamento parece, visto de fora, que é contra o treinador. Mas é um jogador de 19 anos, há que ter paciência. Mais tarde o jogador pediu desculpa ao treinador e ao presidente. Mas acredito que não quis ficar no clube, que não acreditava que tivesse futuro no Besiktas."

Mérito para o Sporting de Braga, considera Emrah, que conseguiu um jogador com grande potencial por um preço mais baixo. Em Portugal, sem o mesmo nível de pressão do Besiktas, o antigo treinador da formação do gigante de Istambul acredita que Saatçi pode conquistar espaço na equipa principal dos minhotos.