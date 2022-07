Antonio Adán com lesão nos ligamentos do joelho direito

© Pedro Rocha/Global Imagens

O guarda-redes do Sporting Antonio Adán tem uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito, informa o Sporting na nota sobre o treino da manhã desta sexta-feira em Alcochete. Contactado pela TSF, o clube não explica qual a extensão da lesão do espanhol nem qual o tempo de paragem.

Manuel ​​​​​​​Ugarte fez treino condicionado no relvado, informam ainda os leões.

A equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal fez, nesta sexta-feira, mais um treino na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com Rúben Amorim a continuar a preparar a temporada que arranca na próxima semana.

Os leões jogam pela última vez nesta pré-época diante dos ingleses Wolverhampton Wanderers FC, treinados por Bruno Lage e onde alinham os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Chiquinho, Podence e Pedro Neto.

O encontro está marcado para este sábado, 30 de julho, no Estádio Algarve, a partir das 18h45.