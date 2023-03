Antonio Conte já não é treinador do Tottenham

© Justin Tallis/AFP

O clube inglês de futebol Tottenham anunciou no domingo a saída, "de mútuo acordo", do treinador italiano Antonio Conte, uma separação já aguardada há algumas semanas.

Contratado em novembro de 2021 pelo clube londrino, Conte viu a sua posição ficar mais fragilizada após a eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente aos italianos do AC Milan, e depois de ter criticado abertamente os seus jogadores na sequência do empate (3-3) frente ao lanterna-vermelha do campeonato, o Southampton.

Conte será rendido interinamente pelo seu adjunto Cristian Stellini, que vai orientar a equipa até ao final da temporada.

O Tottenham ocupa atualmente o quarto lugar do campeonato, em posição de apuramento para a Champions, mas conta apenas dois pontos de avanço para o quinto, o Newcastle, que tem ainda menos dois jogos disputados.

"Restam-nos dez jogos na Premier League e temos uma batalha por um lugar na Liga dos Campeões. Temos de nos recompor. Cada um de nós tem de intensificar (os seus esforços) para garantir o melhor para o nosso clube e para os nossos leais e incríveis adeptos", afirmou, em comunicado, o presidente dos Spurs, Daniel Levy.

Cristian Stellini já tinha rendido Conte quando o treinador, de 53 anos, recuperava de uma operação à vesícula, e terá como adjunto Ryan Mason, antigo médio do Tottenham, que já tinha orientado brevemente a equipa em 2021.