Antonio Conte substitui Nuno Espírito Santo como treinador do Tottenham

Antonio Conte © Miguel Medina/AFP

Por Lusa 02 Novembro, 2021 • 13:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador italiano Antonio Conte vai substituir o português Nuno Espírito Santo, que foi dispensado na segunda-feira, no comando técnico do Tottenham, anunciou esta terça-feira o clube da Liga inglesa de futebol, em comunicado.

"Temos o prazer de anunciar hoje a nomeação de Antonio Conte como treinador principal, com um contrato até 2023, que tem a opção para o seu prolongamento", lê-se no texto divulgado pelo Tottenham.

Os responsáveis do emblema britânico destacaram os títulos nacionais conquistados por Conte, designadamente no Chelsea, mas também pelos italianos da Juventus (três) e Inter de Milão, além de ter conduzido a seleção 'azzurra' aos quartos de final do Europeu de 2016, conquistado por Portugal.

"Estou muito contente por voltar a treinar e por fazê-lo num clube da 'Premier League', que tem a ambição de voltar a ser protagonista. O Tottenham tem das instalações mais modernas e um dos melhores estádios do mundo", declarou o técnico transalpino, de 52 anos.

Nuno Espírito Santo, de 47 anos, deixou os 'spurs' no oitavo lugar da Liga inglesa, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e cinco derrotas, após cerca de quatro meses como responsável técnico, embora a escassos dois pontos dos lugares que dão acesso à 'Champions'.

Na última jornada do campeonato, a equipa londrina foi derrotada em casa pelo Manchester United, no sábado, por 3-0, tendo o avançado português Cristiano Ronaldo marcado o primeiro golo.