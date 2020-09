António Costa e Fernando Medina na comissão de honra de Vieira

Lisboa, 29/02/2020 - Decorreu esta manhã no Pavilhão Fidelidade a entrega dos emblemas de dedicação e os anéis de prata alusivos aos anos de filiação de sócio do SL Benfica, que contou com a presença do Presidente Luis Filipe Vieira. Luis Filipe Vieira (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

Os benfiquistas António Costa e Fernando Medina estão entre os quinhentos nomes na Comissão de Honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Sport Lisboa e Benfica.

O jornal Expresso, que adianta a noticia, lembra que este é um apoio repetido. Tanto Costa como Medina já estiveram ao lado de Vieira noutras eleições.

Contactados pelo Expresso tanto o gabinete do primeiro-ministro como o do autarca de Lisboa separam a pele política do apoio clubístico. O gabinete de António Costa explica que é na qualidade de sócio número 15509 que Costa apoia Vieira e não como chefe de Governo ou líder do PS. O mesmo argumenta o gabinete de Medina.

Tanto António Costa como Fernando Medina já tiveram no passado, em atos eleitorais, o apoio do presidente do Benfica.

Os 500 nomes desta comissão de honra incluem ainda outros autarcas e também deputados.

As eleições no Benfica devem acontecer em final de outubro. Vieira ainda não oficializou a candidatura mas existem outros quatro candidatos já alinhados. Rui Gomes da Silva, Bruno Costa Carvalho, Francisco Benitez e João Noronha Lopes