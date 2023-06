António Costa felicita FC Porto pelo título de campeão nacional de andebol

O primeiro-ministro, António Costa © Estela Silva/Lusa

Por Lusa 04 Junho, 2023 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este sábado o FC Porto pela conquista do título de campeão nacional de andebol, numa mensagem na rede social Twitter.

Relacionados FC Porto é tetracampeão nacional de andebol

"Parabéns ao FC Porto que se sagrou hoje tetracampeão nacional de andebol", lê-se no post do chefe do Governo.

Parabéns ao @FCPorto que se sagrou hoje tetracampeão nacional de #andebol. - António Costa (@antoniocostapm) June 3, 2023

O FC Porto sagrou-se este sábado campeão nacional de andebol pela 24.ª vez, a quarta seguida, ao vencer na visita ao Marítimo, por 33-25, segurando, na 26.ª e última jornada, a vantagem de um ponto sobre o Sporting, que venceu no terreno do despromovido Maia/UMaia, por 32-23.

O FC Porto domina o historial do Nacional de andebol desde 2018/19, somando quatro títulos seguidos -- em 2019/20 o campeonato não chegou ao fim devido à pandemia de Covid-19 -, contando 11 triunfos nas 14 últimas edições concluídas.

A formação 'azul e branca' concluiu o campeonato com 75 pontos, resultantes de 24 vitórias e apenas um empate, no terreno do Sporting, e uma derrota frente ao Águas Santas, na primeira ronda.