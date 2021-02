António Félix da Costa inicia época da Fórmula E com fome de mais vitórias

Por António Catarino 26 Fevereiro, 2021 • 10:57 Partilhar este artigo Facebook

António Félix da Costa, campeão da Fórmula E, começa a defesa do título, este fim de semana, com duas corridas noturnas - uma novidade - em Riade.

O piloto português esteve sujeito a 48 horas de quarentena após a chegada à Arábia Saudita, período aproveitado para trabalhar o lado físico, e também o psicológico, antes das batalhas que se aproximam.

A concorrência é forte - 24 pilotos e várias marcas envolvidas - Porsche, Audi, BMW, Jaguar, Mercedes e a campeã DS Techeetah - que manteve Félix da Costa e o francês Jean-Éric Vergne.

A pandemia lançou alguma incerteza sobre a temporada, que apresenta, para já, calendário de oito corridas, no ano de estreia do campeonato com o estatuto de Mundial.

Um estímulo mais para António Félix da Costa acelerar à conquista de novos máximos. António Félix da Costa inicia, na Arábia Saudita, a defesa do título de campeão da Fórmula E.