António Félix da Costa vence segunda corrida de Fórmula E em Nova Iorque

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) venceu este domingo a segunda corrida do fim de semana no Mundial de Fórmula E, disputada em Nova Iorque.

O piloto natural de Cascais, que saiu da pole position para esta 12.ª ronda da temporada, cortou a meta com 0,929 segundos de vantagem sobre o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), e 3,524 segundos sobre o neozelandês Mitch Evans (Jaguar), que foi terceiro classificado.

Esta foi a primeira vitória da temporada para Félix da Costa, sétima na sua carreira na Fórmula E, que já vai na oitava temporada.

Com os resultados de hoje, Vandoorne assumiu a liderança do campeonato, com 155 pontos, enquanto Félix da Costa subiu a sexto, com 103.