António Morgado é vice-campeão do mundo de ciclismo em juniores

O ciclista português António Morgado sagrou-se na madrugada desta sexta-feira vice-campeão do mundo de ciclismo de estrada na categoria de juniores.

Depois de vários ataques ao longo dos 135,6 quilómetros do percurso, o ciclista português de 18 anos chegou aos metros finais na companhia do alemão Emil Herzog, tendo sido batido ao sprint após mais de três horas de corrida.

António Morgado tentou vários ataques durante toda a prova, mas foi à entrada da última volta do circuito que realizou o mais importante, tendo ficado isolado na frente e chegando a ter mais de 20 segundos de vantagem, mas foi alcançado por Emil Herzog a cerca de três quilómetros do final da prova. No sprint final, o alemão foi mais forte, conseguindo uma vantagem de quase uma bicicleta na linha de meta.

O terceiro classificado dos campeonatos do mundo de ciclismo que se disputam em Wollongong, na Austrália, foi o belga Vlad van Mechelen que foi o mais rápido de um grupo de dez ciclistas que chegou a 55 segundos do vencedor. Gonçalo Tavares foi 18.º a 2.48 minutos, enquanto Daniel Lima foi 38.º a 11.50 e Tiago Nunes acabou em 58.º a 13.31. Já José Bicho não terminou a prova.