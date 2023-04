António Oliveira já não é treinador do Coritiba

© Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

O Coritiba Foot Ball Club anunciou esta terça-feira a saída do treinador português António Oliveira do comando técnico do clube.

"O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o auxiliar técnico Leomir de Souza, até a contratação de um novo profissional", lê-se nas redes sociais do clube.

O treinador de 40 anos cumpriu 15 jogos ao serviço da equipa de Curitiba e venceu sete deles, o último já em fevereiro. Desde aí soma três empates e três derrotas - num total de cinco -, a mais recente delas neste domingo, por 3-0, frente ao Flamengo.

Este foi o quarto clube que orientou enquanto treinador principal, após passagens pelos projetos do Athletico Paranaense, Benfica B e Cuiabá.