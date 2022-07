António Salvador confirma interesse do FC Porto em Ricardo Horta

RIcardo Horta, jogador do SC Braga © José Coelho/Lusa (arquivo)

Por Miguel Jorge Fernandes 12 Julho, 2022 • 13:13

O presidente do SC Braga admitiu esta terça-feira que os dragões estão interessados na contratação do avançado arsenalista.

Ricardo Horta foi ao longo deste mercado de transferências associado ao Benfica, mas agora o FC Porto também surge como clube interessado em comprar o passe do capitão do SC Braga. Foi o próprio António Salvador que garantiu que "com o presidente do FC Porto é muito fácil fechar os negócios, porque é só sentarmo-nos à mesa e sabemos quais os valores. O FC Porto já sabe qual o valor do Ricardo Horta, é só uma questão de discutir os jogadores que poderão vir", revelou o líder do SC Braga.

O presidente do clube minhoto foi depois questionado se Ricardo Horta pode mudar-se para o FC Porto, respondendo que "todos os bons clubes estão interessados nos bons jogadores" e Ricardo Horta afirmou "é um dos melhores jogadores a jogar no campeonato português, por isso tem condições para jogar em qualquer clube em Portugal", atirou António Salvador.

Mesmo assim, o líder arsenalista garantiu que "o SC Braga não tem interesse em vender o Ricardo Horta, nem quer vender o Ricardo Horta. É um jogador fundamental para o clube e queremos que continue a marcar história do clube". Para já o negócio entre o Benfica e o SC Braga está parado.

A TSF sabe que as águias não querem passar dos 10 milhões de euros e colocar na transferência a cedência do passe de dois jogadores. Uma possível proposta do FC Porto, também não vai ser muito diferente. Apesar do SC Braga, apurou a TSF, exigir como base de conversação os 20 milhões euros pelo passe do capitão.