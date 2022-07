António Salvador não quer vender Ricardo Horta e David Carmo e critica abordagem a jogador

António Salvador © Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

António Salvador não está a contar vender Ricardo Horta ao Benfica, nem David Carmo ao FC Porto. O presidente do Sp. Braga quer que estes dois jogadores joguem toda a época no clube minhoto.

"O Ricardo Horta e o David Carmo vão-se apresentar ao serviço na segunda-feira e esperemos que eles possam vestir a camisola do Braga durante toda a época", afirmou António Salvador, na cerimónia de apresentação dos equipamentos e do novo patrocinador do Sp. Braga para a temporada 2022/2023.

António Salvador diz que está ansioso por receber Ricardo Horta em Braga e revela que já está um pouco saturado de ouvir falar na ida do avançado para o Benfica: "Fala-se tanto de que já estou cansado de ouvir falar de Ricardos durante um mês e tal. O Ricardo Horta, na segunda-feira, vai-se apresentar ao trabalho. Conseguiu entrar na história do Braga sendo o melhor marcador de sempre do clube, portanto estamos ansiosos que chegue cá, depois das férias que ele está a gozar neste momento."

António Salvador não quer perder os jogadores - diz que não está a contar com isso - mas se isso, eventualmente, acontecer, terá que ser sempre por verbas justas, sublinhando que "quem os quiser (Ricardo Horta e David Carmo), terá de pagar o real valor deles." O presidente bracarense revela ainda que houve abordagens de Benfica e FC Porto pelos jogadores, mas duas abordagens diferentes, uma bem feita, outra mal feita, mas não aponta nomes, dizendo apenas que "uns fazem abordagens através de terceiros e da comunicação social, outros fazem abordagens de forma institucional, correta e com lisura. E nesse caso, sim, poderemos conversar e analisar."